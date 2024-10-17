В Киеве на Печерске во время движения загорелась легковушка: в соцсетях сообщили о взрыве. Видео

В Печерском районе Киева, вблизи станции метро "Зверинецкая", во время движения загорелся автомобиль. Якобы пожару в авто предшествовал взрыв.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ЧП установят правоохранители.

"У станции метро "Зверинецкая" на ходу загорелось авто. К сожалению, как видим, пламя охватило почти весь автомобиль", – рассказали в соцсетях.

Кроме того, сообщалось, что якобы пожару в автомобиле предшествовал взрыв. Официальной информации о чрезвычайном происшествии пока нет. Есть ли пострадавшие, также неизвестно.

Напомним, вблизи города Обухов в Киевской области во время движения загорелся автомобиль Peugeot. По предварительной информации, это произошло вследствие технической неисправности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники подразделения ТОР оперативно погасили автомобиль, который загорелся во время движения. Событие произошло в Соломенском районе города.

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