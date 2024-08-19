В Киеве во время движения загорелась легковушка: машину потушили полицейские. Подробности и видео

В Киеве сотрудники подразделения "ТОР" оперативно потушили загоревшийся во время движения автомобиль. Событие произошло в Соломенском районе города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. К счастью, никто не пострадал.

По словам правоохранителей, событие произошло в Соломенском районе, где инспекторы заметили транспортное средство ВАЗ, из-под капота которого виднелось пламя. Водитель объяснил, что при движении его авто загорелось.

"Торовцы Богдан Фурманенко и Алексей Фролов отвели водителя на безопасное расстояние, схватили огнетушитель и начали тушить пламя. К ликвидации возгорания подключились и неравнодушные граждане. Совместными усилиями нам удалось потушить пожар", – добавили в пресс-службе.

Напомним, вблизи города Обухов в Киевской области во время движения загорелся автомобиль Peugeot. По предварительной информации, это произошло вследствие технической неисправности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 13 июля, во время движения загорелся автомобиль. Событие произошло возле станции метро "Левобережная".

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