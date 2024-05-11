На Киевщине во время движения загорелась легковушка. Подробности, фото и видео

У города Обухов Киевской области в субботу, 11 мая, во время движения загорелся автомобиль Peugeot. По предварительной информации, это произошло в результате технической неисправности.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

"Событие произошло около 9:00, на автодороге вблизи города Обухов. Как предварительно установили работники Обуховского управления полиции Киевщины, легковушка Peugeot занялась во время движения. По предварительной информации, это произошло в результате технической неисправности. К счастью, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть, что в результате пожара машина полностью сгорела и восстановлению не подлежит.

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