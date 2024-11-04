В Киеве на Печерске произошел масштабный пожар в жилом доме: есть пострадавший. Фото и видео

В Печерском районе Киева произошел масштабный пожар в жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, 4 ноября в 8:08 поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Князей Острожских.

"Воспламенение произошло в квартире на четвертом этаже 4-этажного жилого дома с распространением пламени на кровлю. В 9:08 возгорание было ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Во время тушения пожара пожарные спасли мужчину и передали медикам", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в селе Романков Киевской области произошел масштабный пожар на территории ресторана. Спасатели тушили огонь на площади в 2 тысячи квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева произошел пожар в помещении больницы. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 37 человек.

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