В Киеве бойцы ГСЧС во время пожара в больнице спасли 37 человек. Все подробности, фото и видео

В Шевченковском районе Киева произошел пожар в помещении больницы. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 37 человек.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 3 ноября в 23:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Загоровской.

"Воспламенение произошло на 4 этаже в одном из служебных помещений больницы. Пожар ликвидирован 4 ноября в 00:28 на площади 20 кв. м. Во время тушения пожара спасатели спасли 37 человек. К счастью, никто не пострадал", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Романков Киевской области произошел масштабный пожар на территории ресторана. Спасатели тушили огонь на площади в 2 тысячи квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Михайловская Рубежовка в Киевской области произошел пожар в частном доме. В результате чрезвычайного происшествия пострадала женщина, спасавшая сожителей, проживавших вместе с ней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!