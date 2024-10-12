Под Киевом произошел масштабный пожар на территории ресторана. Подробности, фото и видео

В селе Романков в Киевской области произошел масштабный пожар на территории ресторана. Спасатели тушили огонь на площади в 2 тысячи квадратных метров.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 12 октября в 5:33 в них поступило сообщение о пожаре в селе Романков, Козинской территориальной громаде.

"По прибытию установлено, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана на площади 2000 кв. м. и есть угроза рядом с двумя зданиями. Пожар ликвидирован в 09:10 на площади 2000 кв. К тушению пожара были привлечены 10 единиц техники и 26 человек личного состава. Спасены тринадцать построек комплекса", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что, к счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области произошел пожар в гараже. Во время разведки бойцы ГСЧС спасли едва не погибшего мужчину, самостоятельно пытаясь потушить две машины и металлическое сооружение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!