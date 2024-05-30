В Киеве на Позняках пьяный водитель протаранил три авто и пытался скрыться с места ДТП. Фото

В Дарницком районе Киева водитель Chevrolet протаранил три припаркованных авто, а затем пытался скрыться с места ДТП. У мужчины были признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана". На нарушителя патрульные составили сразу два административных протокола.

"Во время автопатрулирования около полуночи муниципалы на дороге по улице Анны Ахматовой заметили автомобиль Chevrolet Tracker с явными признаками ДТП. За рулем поврежденного автомобиля находился мужчина с ушибами и повреждениями лица. Увидев муниципалов, водитель пытался скрыться с места происшествия, но ему помешали. В ходе дальнейшего общения работники Муноохраны установили, что мужчина управлял Chevrolet, не справился с управлением и повредил три припаркованных на обочине машины", – рассказали в пресс-службе.

На место происшествия были вызваны врачи и патрульные полицейские. Правоохранители предложили водителю, 1999 года, пройти проверку на устройстве "Драгер" или медицинское обследование на состояние алкогольного опьянения водитель, но он отказался.

На нарушителя составили административные материалы за вождение в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за совершение ДТП (штраф 850 гривен). Также с места ДТП эвакуирован автомобиль виновника аварии.

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