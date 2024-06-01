В Киеве на проспекте Бандеры столкнулись две легковушки: одна из машин "вылетела" на зеленую зону. Фото

В Оболонском районе Киева в субботу, 1 июня, на проспекте Степана Бандеры произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП одну из машин отбросило на зеленую зону, а затем на пешеходный переход.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Сильное ДТП на проспекте Бандеры, где к нему примыкает улица Иорданская. Кто-то кого-то не пропустил", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть последствия аварии. В результате столкновения одну из машин отбросило на зеленую зону, а затем пешеходный переход, расположенный на выезде с улицы Иорданской. На месте происшествия работали правоохранители и медики. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Напомним, в Днепровском районе Киева во вторник, 28 мая, маршрутный автобус сбил насмерть мужчину. Чтобы получить тело погибшего из-под автотранспорта, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева водитель Chevrolet протаранил три припаркованных автомобиля, а затем пытался скрыться с места ДТП. У мужчины были признаки опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование он отказался.

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