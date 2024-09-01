В Киеве на Оболони подросток застрял в "железной ловушке" между этажами дома. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева в лифтовой кабине застрял несовершеннолетний парень. Чтобы освободить подростка из "ловушки" на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". К счастью, с ребёнком все хорошо.

По словам спасателей, к оперативному дежурному поступило сообщение от матери ребенка о том, что в лифтовой кабине многоэтажки, на улице Александра Архипенко, на третьем этаже в "ловушке" находится ее сын.

"Спасатели второго аварийно-спасательного взвода коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" оперативно выехали на место происшествия и с помощью специнструментов высвободили ребенка из лифта. К работам были привлечены 3 спасателя и одна единица техники", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в городе Вишневое в Киевской области пожилой мужчина упал в лифтовую шахту с 5-го этажа во время отключения электроэнергии. К сожалению, пенсионер умер, когда его везли в больницу. В Голосеевском районе Киева в многоэтажном доме в лифте застряла 4-летняя девочка. Чтобы уволить ребенка из ловушки, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в многоэтажном доме лифт на скорости пробил крышу, а затем его обломки упали с 28-го этажа. Событие произошло на улице Срибнокильской.

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