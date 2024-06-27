В Киеве спасатели помогли застрявшей в лифте 4-летней девочке. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева в многоэтажном доме в лифте застряла 4-летняя девочка. Чтобы уволить ребенка из ловушки, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Сейчас малышу ничего не угрожает.

По словам спасателей, 26 июня вечером, в 18:30, к ним поступило сообщение о том, что в лифтовой кабине многоэтажки на улице Конча-Заспинской, на первом этаже застряла четырехлетняя девочка.

"Спасатели 4-го аварийно-спасательного взвода оперативно выехали на место происшествия и с помощью специнструмента открыли дверь лифта и высвободили ребенка. По предварительной информации, никто не пострадал, ребенка передали родителям", – уточнили в КАРС.

Напомним, в Киеве спасатели пришли на помощь женщине с застрявшими в лифте 6-месячным младенцем. Событие произошло в Дарницком районе столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева спасатели уволили двух застрявших в лифте 10-летних девочек. Событие произошло в ночь с 20 на 21 июня.

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