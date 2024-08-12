Пролетел 28 этажей: в многоэтажке Киева сорвался лифт. Фото

В Дарницком районе Киева в многоэтажном доме сорвался лифт и пролетел 28 этажей. Событие якобы произошло на улице Срибнокильской.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Информация о пострадавших не поступала.

"В жилом доме 1 по улице Срибнокильской в Киеве в подъезде 4 сорвался лифт и пролетел 28 этажей, в результате чего разбита кабина лифта. Нанесен значительный материальный ущерб имуществу совладельцев", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть последствия происшествия. Официальная информация от правоохранителей или спасателей не поступала.

Напомним, в городе Вишневое в Киевской области пожилой мужчина упал в лифтовую шахту с 5-го этажа во время отключения электроэнергии. К сожалению, пенсионер умер, когда его везли в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в многоэтажном доме в лифте застряла 4-летняя девочка. Чтобы уволить ребенка из ловушки, на место вызвали спасателей.

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