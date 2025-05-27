В Киеве на Оболони мужчина бросил из окна учебную гранату: полиция выясняет обстоятельства взрыва. Фото

Во вторник, 27 мая, около 19:10 неизвестный мужчина бросил из окна учебную гранату. Взрыв прогремел сразу возле подъезда, вызвав сильный шум.

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Об этом инциденте сообщила полиция Киева. По их данным, к счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Взрывчатое вещество было учебной гранатой, поэтому никакой угрозы жизни или здоровью людей не было.

На месте происшествия оперативно работает следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции вместе со взрывотехниками. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия и лицо, причастное к совершению этого правонарушения.

"Информация о взрыве поступила около 19:10. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства, а также лицо, причастное к совершению правонарушения", – сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к гибели своей знакомой. Злоумышленница после ссоры подожгла торговый киоск, в результате чего в огне погибла 50-летняя женщина.

Напомним, в Голосеевском районе Киева мужчина выпал с балкона многоэтажного дома и упал на козырек подъезда. Чтобы помочь пострадавшему, на место вызвали спасателей.

В Дарницком районе Киева в понедельник, 12 мая, из окна многоэтажки выпал парень и упал на козырек подъезда. Пострадавшего с помощью местных жителей и спасателей спустили на землю и передали врачам.

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