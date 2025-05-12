'Дыши, дыши!': в Киеве на Позняках парень выпал из окна, первыми его бросились спасать соседи. Видео

В Дарницком районе Киева в понедельник, 12 мая, из окна многоэтажки выпал парень и упал на козырек подъезда. Пострадавшего с помощью местных жителей и спасателей спустили на землю и передали врачам.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

"Парень выпал из окна на Позняках, его спасали сначала соседи, потом экстренные службы", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, что парень упал на козырек подъезда многоэтажного дома и проломил его верхнюю часть. В дальнейшем к нему поднялся один из жителей и поддерживал до приезда врачей и спасателей.

Впоследствии пострадавшего спустили вниз и передали врачам скорой помощи. С какого этажа упал парень, пока неизвестно.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева мужчина выпал с балкона многоэтажного дома и упал на козырек подъезда. Чтобы помочь пострадавшему, на место вызвали спасателей.

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