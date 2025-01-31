В Киеве мужчина выпал с балкона многоэтажки и выжил. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева мужчина выпал с балкона многоэтажного дома и упал на чердак подъезда. Чтобы помочь пострадавшему, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, в пятницу, 31 января, в 11:13 поступило сообщение от медиков о том, что на улице Лятошинского человеку нужна помощь.

"В результате падения на чердак подъезда жилой многоэтажки травмировался человек. С помощью жестких носил и трехколенной лестницы, пострадавший был спущен и передан медикам для дальнейшей госпитализации", – добавили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области местная жительница выпала из окна многоэтажного дома и упала на крышу аптеки. Чтобы помочь пострадавшей, на место вызвали спасателей.

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