В Киеве на Оболони легковушка протаранила машину патрульной полиции. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева в субботу, 8 июня, легковушка протаранила машину патрульной полиции. ДТП произошло на проспекте Владимира Ивасюка.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Окончательную причину аварии установят следователи.

"Сегодня (8 июня. – Ред.) на проспекте Владимира Ивасюка произошло автопроисшествие с участием авто Ford и служебного транспортного средства Renault. По предварительной информации, водитель легковушки проехал на запретный сигнал светофора и допустил столкновение со служебным автомобилем", – говорится в сообщении.

В пресс-службе патрульной полиции добавили, что, к счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Напомним, в Голосеевском районе Киева Renault на скорости протаранил автомобиль Skoda, после чего опрокинулся. Как оказалось, водитель первого автомобиля имел признаки наркотического опьянения, а пройти медицинское освидетельствование отказался.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Микуличи Киевской области произошла авария с участием нескольких легковушек. В результате столкновения машин, предварительно, пострадали, возникла пробка на трассе Киев – Ковель.

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