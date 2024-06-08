Под Киевом произошла авария с участием нескольких автомобилей, есть пострадавшие. Подробности и фото

В селе Микуличи Киевской области произошла авария с участием нескольких легковушек. В результате столкновения машин, предварительно, есть пострадавшие, возникла пробка на трассе Киев – Ковель.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"Внимание. На 40 км автодороги Киев – Ковель, в селе Микуличи Бучанского района, произошло автопроисшествие, предварительно, с пострадавшими. Движение транспорта затруднено, на этом участке дороги организовано реверсивное движение. Экстренные службы работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В патрульной полиции призвали водителей предварительно планировать маршрут своей поездки с учетом этой информации.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области водитель легковушки едва не сбил пешехода, а затем на скорости протаранил стену дома. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева Renault на скорости протаранил автомобиль Skoda, после чего опрокинулся. Как оказалось, водитель первого автомобиля имел признаки наркотического опьянения, а пройти медицинское освидетельствование отказался.

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