В Буче из-за жары загорелся Mercedes, загруженный углем. Фото

В Буче Киевской области во вторник, 4 июля, загорелся автомобиль Mercedes, загруженный древесным углем. Предварительно, огонь возник из-за жары.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Окончательную причину возгорания установят эксперты.

"Загорелся Mercedes Benz, загруженный древесным углем. Пожар произошел вчера, около 21:00, на одной из улиц Бучи. На место оперативно прибыли полицейские и работники ГСЧС", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что по предварительной информации, пожар произошел из-за высокой температуры воздуха. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Деснянском районе Киева во время движения начал дымиться, а затем загорелся электросамокат. Событие произошло на улице Милославской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

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