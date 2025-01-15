В Киеве на Крещатике загорелась электрическая подстанция: что известно

В центре Киева в среду, 15 января, возник пожар на электрической подстанции. Событие произошло на улице Крещатик.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Информации об отключении света пока не поступало.

"На ул. Крещатик, 15, загорелась электрическая подстанция. Соответствующие службы работают на месте. Ожидается бригада ДТЭК для получения допуска к тушению", – говорится в сообщении.

Напомним, в Ирпене Киевской области загорелся автомобиль, припаркованный на территории частного разрушенного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в салоне машины тело мужчины.

Кроме того, ранее в Ирпене в Киевской области произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух женщин и мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева утром пятницы, 10 января, произошел пожар на подстанции электросетей. В результате часть Троещины временно осталась без света.

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