В Киеве на подстанции ДТЭК произошел пожар: часть Троещины без света. Фото и подробности

В Деснянском районе Киева утром пятницы, 10 января, произошел пожар на подстанции электросетей. В результате часть Троещины осталась без света.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГСЧС столицы и ДТЭК "Киевские электросети". Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Так, по словам спасателей, 10 января в 6:34 в них поступило сообщение о пожаре на улице Закревского.

"Воспламенение произошло в кабельном канале на подстанции. После получения разрешения на тушение пожара возгорание было ликвидировано в 7:44 с помощью огнетушителей. Пострадавших нет", – отметили в ГСЧС.

Со своей стороны в пресс-службе ДТЭК добавили, что из-за пожара часть домов в Деснянском районе столицы (Троещина) сейчас без света.

"Пока оцениваем объемы работ, после этого сориентируем вас о времени возобновления электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева на территории АЗС загорелся автомобиль. Огонь появился в моторном отсеке машины.

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