В Киевской области произошла авария с участием пяти авто: есть пострадавшие. Фото

В Киевской области в воскресенье, 18 июня, на трассе Киев – Одесса произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП травмы получили четыре человека, которых госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят следователи.

"18 июня, на 61 километре автодороги Киев-Одесса, возле Саливонок произошло столкновение четырех легковушек и одного грузовика. В результате аварии были госпитализированы четверо участников ДТП. Движение на этом участке дороги в обоих направлениях частично ограничивали", – рассказали в пресс-службе.

Добавим, на опубликованных фото можно увидеть последствия аварии, в частности, части машин были разбросаны по дороге, а одна из них – существенно повреждена.

Напомним, в Киевской области в течение первых 5 месяцев 2023 года на дорогах произошло 610 аварий с потерпевшими. К сожалению, в результате этих ДТП погибли 72 человека. В Киевской области в Броварском районе в субботу, 17 июня, произошло смертельное ДТП. Автомобиль Cherry выехал на обочину и влетел в дерево, в результате чего 34-летняя водитель погибла, четверо детей получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Зазимье Киевской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина-водитель и ее 8-летняя пассажирка.

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