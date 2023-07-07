В Киеве на Дарницком вокзале произошло возгорание вагона электрички. Видео

В Киеве на Дарницком вокзале произошло возгорание в одном из вагонов электрички. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Повлияло ли событие на движение поездов, пока не известно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве на Дарнице ЧП. Задымилась старая электричка", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как двое работников железной дороги рассматривают один из вагонов электрички, из-под которого едет дым, и иногда пробивается пламя. Один из них поливал водой место возгорания.

Что стало причиной чрезвычайного происшествия и есть ли пострадавшие, неизвестно. Информации о ней от Киевской городской электрички или "Укрзалізниці" пока не поступало.

Напомним, в Броварах Киевской области сгорел автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома. По предварительной информации, водитель хотел зарядить аккумулятор с помощью удлинителя, протянутого с пятого этажа, но произошло короткое замыкание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области во вторник, 4 июля, загорелся автомобиль Mercedes, загруженный древесным углем. Предварительно, огонь возник из-за жары.

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