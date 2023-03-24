В Киеве Mercedes на переходе сбил девушку с самокатом. Фото

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 24 марта, Mercedes сбил девушку, предварительно переходившую дорогу с самокатом в руках. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в соцсетях. Автопроисшествие случилось на улице Юрия Ильенко.

"Случилось ДТП с участием Mercedes и девушки на самокате. По словам очевидцев, 30-летняя киевлянка переходила дорогу пешком, впрочем водитель автомобиля не увидел ее на зебре. Во время падения девушка рассекла бровь, потеряла несколько зубов, получила сотрясение мозга", – говорится в сообщении.

Врачи оказали пострадавшей помощь на месте ДТП, а затем госпитализировали ее в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

Напомним, в Подольском районе Киева в пятницу, 17 марта, на скорости столкнулись две легковушки. В результате ДТП машины вылетели на тротуар, пострадавший. В Борисполе Киевской области водитель легковушки Volkswagen сбил бетонную электроопору и уехал с места ДТП. На мужчину, у которого были признаки алкогольного опьянения, составили сразу 5 админпротоколов на 21 624 гривны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Софиевской Борщаговке Киевской области 6-летний мальчик, предварительно, выбегая из-за припаркованного авто, ударился о проезжавшую рядом машину. В результате ДТП ребенка с переломом ноги госпитализировали в больницу.

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