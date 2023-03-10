На Киевщине пьяному водителю, сбившему бетонную электропору, выписали 5 штрафов более чем на 21,5 тыс. грн. Фото

В Борисполе Киевской области водитель легковушки Volkswagen сбил бетонную электроопору и уехал с места ДТП. На мужчину, у которого были признаки алкогольного опьянения, составили сразу 5 админпротоколов на 21 624 гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевщины. Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя дерзко и ругался.

"Вчера, около 16:00, на линию 102 поступил вызов от неравнодушного гражданина. Заявитель сообщил, что на улице Дмитрия Чередниченко в Борисполе водитель авто Volkswagen Jetta наехал на электроопору и уехал с места происшествия. Патрульные прибыли на место вызова и обнаружили сломанное столб. Далее инспекторы решили осмотреть близлежащие территории, чтобы обнаружить транспортное средство, о котором говорилось в обращении", – рассказали в полиции.

Недалеко от места ДТП патрульные заметили женщину и ее сына, водителя авто Volkswagen Jetta. Гражданка сообщила, что незадолго до этого ее родственник совершил ДТП, а машина уже стоит в их дворе. Граждане пригласили патрульных осмотреть транспортное средство.

"Во время общения с инспекторами 24-летний водитель вел себя агрессивно, дерзко и нагло. На просьбу успокоиться и предупреждение патрульных мужчина не реагировал и продолжал использовать нецензурную брань. Также у него обнаружили явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя, покрасневшую кожу лица и неустойчивую походку", – добавили в пресс-службе.

На водителя Volkswagen скали админпротоколы за: нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП (штраф 850 грн), оставление места совершения ДТП (штраф 3 400 грн), совершение ДТП в состоянии опьянения (штраф 17 000 грн), мелкое хулиганство (штраф до 119 грн) и злостное неповиновение законному распоряжению полицейского (штраф до 255 грн, или административный арест сроком до 15 суток).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева автомобиль Audi A4 на скорости протаранил столб. Ему выписали штрафов более чем на 72 тыс. гривен.

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