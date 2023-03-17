В Киеве на Подоле столкнулись две легковушки: машины вылетели на тротуар, есть пострадавший. Видео

В Подольском районе Киева в пятницу, 17 марта, на скорости столкнулись две легковушки. В результате ДТП машины вылетели на тротуар, предварительно, есть пострадавший.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства автопроисшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"ДТП в Киеве на Подоле, улица Туровская. Два автомобиля вылетели на тротуар", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев аварии, в результате столкновения место ДТП было буквально залито автомобильным маслом и усеяно обломками машин. Якобы одного из пострадавших госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. На опубликованном видео можно увидеть последствия происшествия.

Напомним, вблизи села Гоголев Киевской области в среду, 8 марта, легковой автомобиль на скорости съехал в кювет и опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. Вблизи села Калиновка Киевской области легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил мужчину. От полученных травм последний скончался на месте ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в четверг, 16 марта, внедорожник на скорости сбил пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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