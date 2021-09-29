В Киеве легковушка протаранила автобус с детьми: есть пострадавшие. Фото

В Печерском районе Киева в среду, 29 сентября, столкнулись легковой автомобиль и автобус, который перевозил детей. По предварительной информации, в результате аварии пострадали двое несовершеннолетних.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Инцидент случился на улице Московской, 8Б.

"По словам очевидцев, девушка-водитель легкового автомобиля на скорости протаранила автобус. В результате столкновения в салоне автобуса упали дети. Один мальчик получил серьезную травму головы, а девочка внутренние травмы. Их госпитализировали в больницу", – рассказал корреспондент.

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Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась пробка.

В полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают следователи.

Напомним, в Святошинском районе Киева в понедельник, 27 сентября, столкнулись микроавтобус Opel Movano и ВАЗ 21114. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир последнего авто.

В Чабанах Киевской области во вторник, 28 сентября, произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и Hyundai. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Козине Киевской области в среду, 29 сентября, произошла авария с участием мусоровоза и автомобиля Toyota. По предварительным данным двое человек погибло, а еще троим понадобилась медицинская помощь.