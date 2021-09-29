Под Киевом авто на скорости влетело в мусоровоз, есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео

В Козине Киевской области в среду, 29 сентября, произошла авария с участием мусоровоза и автомобиля Toyota. По предварительным данным двое человек погибло.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Кроме того, еще троим людям понадобилась медицинская помощь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно, мусоровоз остановился для того, чтобы забрать отходы из баков, когда в него на скорости въехала Toyota. В результате происшествия два человека скончались на месте ДТП, а еще троих госпитализировали в больницу. Обстоятельства и детали аварии установит следствие", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что на место происшествия вызвали спасателей и следственно-оперативную группу. Движение авто на этом участке дороги затруднено.

Напомним, в Святошинском районе Киева в понедельник, 27 сентября, столкнулись микроавтобус Opel Movano и ВАЗ 21114. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир последнего авто.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Чабанах Киевской области во вторник, 28 сентября, произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и Hyundai. Предварительно, никто не пострадал.