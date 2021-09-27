В Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки: есть пострадавшие. Фото

В Святошинском районе Киева в понедельник, 27 сентября, столкнулись микроавтобус Opel Movano и ВАЗ 21114. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир последнего авто.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Авария случилась около 8:30 на проспекте Академика Палладина при повороте на улицу Плодовую.

"Предварительно было установлено, что ВАЗ на скорости протаранил Opel. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. Обстоятельства и причины аварии установит следствие", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На опубликованном Telegram-каналом dtp.kiev.ua фото можно увидеть, что автомобили получили серьезные механические повреждения. В частности, у ВАЗ пострадал моторный отсек, а микроавтобус получил вмятину в бок практически рядом с местом пассажира.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе в ночь с 26 на 27 сентября, произошла авария с участием Range Rover. Внедорожник врезался в гору шин, после чего въехал в заграждение парковки и перевернулся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Великая Александровка Киевской области Daewoo Lanos на пешеходном переходе сбил пенсионерку с 10-летним внуком. В результате ДТП женщину и ребенка госпитализировали.