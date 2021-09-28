Под Киевом в результате ДТП две фуры "зажали" легковушку. Видео

В Чабанах Киевской области во вторник, 28 сентября, произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и Hyundai. Предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. В результате ДТП легковушка оказалась "зажата" между фурами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Одесская трасса, Новая Линия. Женщина-водитель автомобиля Hyundai попробовала проскочить между двух мужчин на грузовиках – сильно зажата с обоих сторон. Если не кабриолет – выходить будет очень проблематично. Адекватным людям мы порекомендуем не пытаться пролезть через узкие места, где проехать могут не все", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что водитель легковушки оказалась заблокирована в автотранспорте. Есть ли в результате ДТП пострадавшие, не сообщалось.

Напомним, в селе Великая Александровка Киевской области Daewoo Lanos на пешеходном переходе сбил пенсионерку с 10-летним внуком. В результате ДТП женщину и ребенка госпитализировали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в понедельник, 27 сентября, столкнулись микроавтобус Opel Movano и ВАЗ 21114. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир последнего авто.