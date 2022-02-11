В Киеве из-за утечки газа в подъезде дома эвакуировали 20 человек

В Соломенском районе Киева в четверг, 10 февраля, в подъезде жилого пятиэтажного дома произошла разгерметизация газовой трубы. В результате происшествия на безопасное расстояние спасатели вывели 20 человек.

Об этом сообщила пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на проспекте Любомира Гузара, 30/28.

Как рассказали спасатели, к ним в 17:25 поступила информация о пожаре.

"На месте происшествия было установлено, что во дворе 5-этажного жилого дома на наружной стене одного из подъездов случилось короткое замыкание силового кабеля без последующего горения. В результате произошла разгерметизация газовой трубы и газ начал заполнять подъезд. Спасатели вывели из дома на свежий воздух 20 человек", – рассказали в ГСЧС.

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Для ликвидации аварии сотрудники аварийной службы временно отключали дом от газоснабжения. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 16 января в центре Черновцов в одном из многоэтажных домов произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали несколько человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 28 января в 04:04 в четырехэтажном жилом доме в Запорожье произошел взрыв газа. В результате ЧП погиб 1 человек, двое пострадали.