В Киеве из-за урагана с ливнем затопило метро: одна из станций прекратила работу

В понедельник, 19 июля, в Киеве из-за непогоды закрыли станцию метро "Берестейская" на красной линии. Она не работает на вход и выход.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что о возобновлении работы "Брестской" сообщат дополнительно.

"Произошло попадания воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты", – рассказали в пресс-службе.

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Напомним, 5 июля в Киеве "устал" еще один столичный мост. На путепроводе возле станции метро "Берестейская" отпала часть конструкции и рухнула прямо на грузовой автомобиль.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 19 Июля, столицу накрыл ураган. В отдельных районах столицы сильный ветер валил деревья, а проезд на дорогах было заблокирован.