В Киеве 'устал' еще один мост, кусок бетона рухнул прямо на авто. Видео

В понедельник, 5 июля, в Киеве "устал" еще один столичный городов. На путепроводе возле станции метро "Берестейская" отвалился конструкций и упал прямо на грузовой автомобиль.

Об этом сообщил Telegram канал "Киев Оперативный". Инцидент произошел примерно в 14:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С путепровода, что на Брестской отвалился кусок и попал прямо в лобовое стекло автомобиля Газель. К счастью, никто не травмировался", – говорится в сообщении.

Из-за обвала части конструкции Брестского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе.

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"Ожидается осложнения движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", – отметили в патрульной полиции Киева.

Напомним, 1 июля, на проспекте Победы в результате столкновения с автомобилем фура протаранила одну из опор Брестского путепровода. Тогда в пресс-службе Киевской городской государственной администрации уточнили, что конструкции моста не пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2021 в Киеве должны открыть автосообщение на Подольско- Воскресенском мостовом переходе. На Русановских садах уже строят конструкции тоннелей будущей ветки метро на Троещину.