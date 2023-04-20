В столице неизвестные "минировали" Киево-Печерскую лавру: известны подробности. Фото и видео

В милицию в четверг, 20 апреля, поступило сообщение о минировании одного из объектов на территории Киево-Печерской лавры. Из-за этого был временно перекрыт доступ в Национальный заповедник.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. На месте происшествия работали взрывотехники (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Утром в столичную полицию поступило сообщение о минировании одного из объектов Киево-Печерской лавры. Специалисты осмотрели территорию Национального заповедника – взрывоопасных предметов не обнаружили. В настоящее время проверка завершена", – уточнили в полиции.

Напомним, в столице правоохранители задержали четырех активных участников столкновений на территории Киево-Печерской лавры. Им сообщили о подозрении в хулиганстве. По информации источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, среди задержанных была скандальная активистка УПЦ МП Виктория Кохановская, неоднократно устроивавшая провокации в Киево-Печерской лавре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре представители специальной комиссии Минкульта продолжают работать и осматривать имущество Национального заповедника. В зданиях, внесенных во Всемирное наследие ЮНЕСКО, много грязи, лежат легковоспламеняющиеся вещи и нет пожарной сигнализации.

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