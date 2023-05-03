На Киевщине нашли ракету от переносного зенитного комплекса. Фото
Во вторник, 2 мая, в Макаровском районе Киевской области была обнаружена ракета от переносного зенитного комплекса российских оккупантов. Ее нашли вблизи села Наливайковка.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский поселковый глава Вадим Токарь. Он также опубликовал фото ракеты захватчиков.
Токарь предупредил, что в среду, 3 мая, работники ГСЧС и Национальной полиции известят о находке местное население и перекроют подъездные дороги к этому району.
После этого ракету на месте уничтожат специалисты пиротехнической службы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Вблизи Макарова Киевской области дети во время прогулки обнаружили противопехотную мину. Взрывоопасный предмет находился в боевом положении.
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