На Киевщине нашли ракету от переносного зенитного комплекса. Фото

Во вторник, 2 мая, в Макаровском районе Киевской области была обнаружена ракета от переносного зенитного комплекса российских оккупантов. Ее нашли вблизи села Наливайковка.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский поселковый глава Вадим Токарь. Он также опубликовал фото ракеты захватчиков.

Токарь предупредил, что в среду, 3 мая, работники ГСЧС и Национальной полиции известят о находке местное население и перекроют подъездные дороги к этому району.

После этого ракету на месте уничтожат специалисты пиротехнической службы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вблизи Макарова Киевской области дети во время прогулки обнаружили противопехотную мину. Взрывоопасный предмет находился в боевом положении.

– В Киеве на территории Святошинского лесничества пиротехники обнаружили остатки боеприпасов от РСЗО "Град". Взрывоопасные находки обезвредили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!