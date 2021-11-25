В Киеве Hyundai вылетел в кювет и перевернулся: есть пострадавший. Фото и видео

В Святошинском районе Киева в четверг, 25 ноября, Hyundai Sonata съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Авария произошла на улице Пономарьова в направлении поселка Коцюбинское (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением, съехал с дороги в лесополосу, в результате чего автомобиль перевернулся. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17", – рассказал наш собеседник.

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Машина получила серьезные механические повреждения, обстоятельства и причины аварии установит полиция.

По официальным данным патрульной полиции, за первые десять месяцев текущего года в Украине произошло более 154 тысяч аварий, в которых погибло более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили травмы.

В Вышгороде Киевской области в результате столкновения пассажирского автобуса и автомобиля Cadillac пострадали водитель и пассажирка легковушки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева 24 ноября трамвай сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.