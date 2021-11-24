В Киеве трамвай сбил насмерть женщину

В Оболонском районе Киева в среду, 24 ноября, трамвай сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе столичной полиции. Трагедия случилась на улице Кирилловской.

"По предварительной информации, женщина попала под колеса трамвая и скончалась на месте происшествия. Медики только констатировали смерть пешехода. Личность погибшей пока не установлена. На месте происшествия работают следователи", – рассказали в пресс-службе.

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Как уточнил Telegram-канал dtp.kiev.ua, место ДТП было оцеплено сотрудниками полиции.

В пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс" сообщили, что временно было приостановлено движение трамваев № 11, 12, 16, 19 в направлении улицы Героев Днепра.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в ночь с 22 на 23 октября, на улице Щербаковского автомобиль ВАЗ на пешеходном переходе сбил мужчину и женщину. Пострадавших с травмами госпитализировали.

В Деснянском районе столицы 11 октября легковой автомобиль сбил пешехода на переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева 20 сентября Volkswagen сбил насмерть мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.