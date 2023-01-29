В Киеве горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина, среди спасенных есть дети. Фото

В Святошинском районе Киева в субботу, 28 января, возник пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Событие произошло на проспекте Леся Курбаса, 9-Д.

По словам спасателей, информация о пожаре в Святошинском районе столицы к ним поступила 28 января в 18:21.

"По прибытии бойцы установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 4-м этаже 9-этажного жилого дома. Во время проведения разведки, в помещении, где произошел пожар, обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Кроме того, из соседних квартир было выведено на свежий воздух 4 человека, из которых было 2 детей. В 18:47 возгорание локализовано на площади 15 квадратных метров и в 19:01 – ликвидировано", – рассказали в ГСЧС

Причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, в Оболонском районе Киева в среду, 25 января, во время тушения пожара в многоэтажке бойцы ГСЧС спасли пенсионера. По предварительной причине, огонь возник из-за неправильного использования свечей для освещения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в четверг, 26 января, возник пожар в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадал мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить огонь.

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