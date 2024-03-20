В Киеве горел многоэтажный дом: погиб человек. Фото

В Киеве в результате пожара в многоэтажному жилом доме погиб человек. Трагедия произошла в среду, 20 марта, в Шевченковском районе столицы.

О ЧП сообщили на официальном Telegram-канале Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Пожар возник в доме по улице Марии Капнист.

Как отметили спасатели, возгорание произошло на 4 этаже с распространением пламени на 5 этаж и крышу дома.

Еще один человек пострадал, сказано в сообщении ГСЧС.

"Пожар, возникший в пятиэтажном жилом доме по ул. Марии Капнист, 10 в Шевченковском районе, ликвидирован. Погиб один человек (выявлен в квартире на 5 этаже) и один пострадал", – заявили в пресс-службе.

На месте работали 11 единиц пожарно-спасательной техники и более 40 спасателей.

Накануне в ГСЧС сообщили, что в Соломенском районе Киева во время пожара в квартире погибла женщина. Кроме того, спасатели эвакуировали из дома троих человек. Трагедия произошла на улице Романа Ратушного. А в Печерском районе столицы произошел пожар в многоэтажке на улице Рыбальской. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из дома 20 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. В результате трагедии два человека погибли.

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