В Киеве при пожаре погибла женщина: подробности трагедии. Фото

В Соломенском районе Киева во время пожара в квартире погибла женщина. Кроме того, спасатели эвакуировали из дома троих человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, во вторник, 19 марта, в 6:37 к ним поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Романа Ратушного.

"Воспламенение произошло в квартире на 5 этаже жилого дома. В ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело женщины. Из соседних помещений на свежий воздух выведено 3 человека. В 7:07 возгорание было ликвидировано", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Печерском районе Киева произошел пожар в многоэтажке на улице Рыбальской. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из дома 20 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

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