В Киеве на Печерске во время пожара в многоэтажке были эвакуированы 20 человек. Фото и подробности

В Печерском районе Киева произошел пожар в многоэтажке по улице Рыбальской. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из дома 20 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 11 марта в 20:33 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Рыбальской.

"Воспламенение произошло в мусоросборнике девятиэтажки. Возгорание ликвидировали в 21:06. Во время тушения пожара были эвакуированы 20 жителей дома. По предварительным данным, никто не пострадал", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Днепровском районе Киева в пятницу, 8 марта, на улице Маланюка произошел пожар на территории гаражного кооператива. Дым от возгорания видели не только на левом, но и на правом берегу города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области произошел масштабный пожар вблизи села Большая Бугаевка. Спасатели тушили травяной настил на площади 2,9 га.

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