В Киеве при пожаре в квартире спасатели обнаружили тела двух человек: подробности трагедии. Фото

В Подольском районе Киева произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

"13 марта в 22:04 поступило сообщение о пожаре на улице Гамалеевской. Возгорание возникло в квартире на 4 этаже пятиэтажки. Огонь был ликвидирован в 23:06 на площади 20 квадратных метров", – рассказали в ГСЧС.

Во время тушения возгорания и разведки спасатели обнаружили в квартире тела двух человек.

Напомним, в Днепровском районе Киева в пятницу, 8 марта, на улице Маланюка произошел пожар на территории гаражного кооператива. Дым от возгорания видели не только на левом, но и на правом берегу города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева произошел пожар в многоэтажке по улице Рыбальской. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из дома 20 человек.

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