В Киеве девушка каталась на авто во время комендантского часа: полиция оперативно отреагировала. Видео

Правоохранители привлекли к ответственности водительницу, которая ездила по Киеву во время комендантского часа. Кроме того, она грубо нарушала ПДД, катаясь по встречной полосе.

Подруга нарушительницы опубликовала соответствующее видео в соцсети. Как отметили в пресс-службе столичной полиции, на гражданку были составлены административные материалы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Как выяснилось, после закрытия одного из заведений в 23:00 в Печерском районе города, посетительница попросила подругу отвезти ее домой. Поэтому дальше они ездили по городу ночью, нарушая ПДД. Уже через несколько часов полицейские установили личность нарушительницы и сегодня, 14 октября, опросили ее", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Правоохранители составили в отношении нарушительницы административные материалы за управление автомобилем по встречной полосе.

"Полицейские еще раз призывают жителей города не нарушать комендантский час, который действует в столице с 00.00 до 05.00 утра", – подчеркнули в пресс-службе.

Стоит добавить, что на опубликованном в сети видео можно увидеть, что сделавшая запись девушка сначала отдыхала в скандально известном ресторане Boho. После этого она демонстрирует, что катается по улицам Киева, а на экране указано время 0:31. Водитель в этот момент рассказывает, что они едут по встречной полосе во время комендантского часа.

Напомним, в Украине хотят штрафовать заведения, которые работают ночью, нарушая комендантский час, введенный в результате войны с РФ. Правоохранители предлагают установить для нарушителей значительные штрафы от 34 до 680 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети разразился скандал из-за киевлянки, которая якобы ездила по улицам столицы во время комендантского часа и хвасталась спецпропуском. Позже она записала еще одно видео на русском, где заявила, что закон не нарушала и никаких документов, разрешающих проезд ночью, не имела. Но при этом девушка, повторяя обращение на украинском, заявила, что "бронелобби не поймут иначе".

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