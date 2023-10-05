Киевский ресторан свободно работает в комендантский час, а полиция игнорирует нарушения: расследование СМИ. Видео

В Киеве ресторан и караоке-бар Boho Club, несмотря на комендантский час, якобы продолжает работать с ночи до самого утра. При этом правоохранители якобы игнорируют это нарушение.

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача "Уставшие от войны". Некоторых посетителей заведения даже не пугает присутствие полиции (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, в материале отмечается, что киевский ресторан Boho Club, по информации источников, работает во время комендантского часа, действующего с 0:00 до 5:00. За несколько минут до ее наступления возле заведения можно увидеть много припаркованных автомобилей, а внутри раздается музыка.

Видео дня

В частности, два человека, к которым подходили журналисты, имели наушники, которые обычно использует охрана, сообщили, что они просто стоят возле заведения и не являются работниками ресторана.

По словам Ткача, двое правоохранителей, находившихся на месте происшествия, проигнорировали просьбу отреагировать, несмотря на то, что у входа в заведение стояло по меньшей мере 20 человек. Вместо этого они предлагали журналистам позвонить на спецлинию 102 и уехали.

"Полиция так и не установила факт работы заведения. Говорят, другие важные вызовы и много работы в целом", – написал журналист на своей странице в соцсети Facebook.

Стоит добавить, что, по словам местных жителей, само заведение работает ночью постоянно и там играет, в частности, российская музыка.

Позже Ткач опубликовал в соцсети отрывок из репортажа. На нем он разговаривает с одним из посетителей Boho Club по имени Никита. На видео можно увидеть, что в течение ночи Никита приезжает в заведение трижды. Он нецензурно высказывался в адрес журналиста и предлагал стражам порядка зайти вместе с ним в заведение. В ходе разговора говорит, что ему безразлично, что его снимают на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевская блоггерша Анна Краснова, имеющая уже достаточно богатую скандальную биографию, снова показала видео своих ночных гуляний по столице. Девушка сообщила, что мужчина, с которым она была в машине, имеет "спецпропуск".

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