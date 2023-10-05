newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Киевский ресторан свободно работает в комендантский час, а полиция игнорирует нарушения: расследование СМИ. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
2,2 т.
Заведение работает во время комендантского часа

В Киеве ресторан и караоке-бар Boho Club, несмотря на комендантский час, якобы продолжает работать с ночи до самого утра. При этом правоохранители якобы игнорируют это нарушение.

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача "Уставшие от войны". Некоторых посетителей заведения даже не пугает присутствие полиции (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, в материале отмечается, что киевский ресторан Boho Club, по информации источников, работает во время комендантского часа, действующего с 0:00 до 5:00. За несколько минут до ее наступления возле заведения можно увидеть много припаркованных автомобилей, а внутри раздается музыка.

Видео дня
Киевский ресторан свободно работает в комендантский час, а полиция игнорирует нарушения: расследование СМИ. Видео

В частности, два человека, к которым подходили журналисты, имели наушники, которые обычно использует охрана, сообщили, что они просто стоят возле заведения и не являются работниками ресторана.

По словам Ткача, двое правоохранителей, находившихся на месте происшествия, проигнорировали просьбу отреагировать, несмотря на то, что у входа в заведение стояло по меньшей мере 20 человек. Вместо этого они предлагали журналистам позвонить на спецлинию 102 и уехали.

Киевский ресторан свободно работает в комендантский час, а полиция игнорирует нарушения: расследование СМИ. Видео

"Полиция так и не установила факт работы заведения. Говорят, другие важные вызовы и много работы в целом", – написал журналист на своей странице в соцсети Facebook.

Стоит добавить, что, по словам местных жителей, само заведение работает ночью постоянно и там играет, в частности, российская музыка.

Киевский ресторан свободно работает в комендантский час, а полиция игнорирует нарушения: расследование СМИ. Видео

Позже Ткач опубликовал в соцсети отрывок из репортажа. На нем он разговаривает с одним из посетителей Boho Club по имени Никита. На видео можно увидеть, что в течение ночи Никита приезжает в заведение трижды. Он нецензурно высказывался в адрес журналиста и предлагал стражам порядка зайти вместе с ним в заведение. В ходе разговора говорит, что ему безразлично, что его снимают на видео.

Киевский ресторан свободно работает в комендантский час, а полиция игнорирует нарушения: расследование СМИ. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, киевская блоггерша Анна Краснова, имеющая уже достаточно богатую скандальную биографию, снова показала видео своих ночных гуляний по столице. Девушка сообщила, что мужчина, с которым она была в машине, имеет "спецпропуск".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!