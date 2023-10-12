В Украине могут ввести значительные штрафы для заведений, которые работают в комендантский час: первые детали

В Украине хотят штрафовать заведения, которые работают ночью, нарушая комендантский час, введенный из-за войны в Украине. Правоохранители предлагают установить для нарушителей значительные штрафы от 34 до 680 тысяч гривен.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Детали раскрыл министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона "Єдині новини" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

МВД вместе с народными депутатами подготовило соответствующий законопроект. Уже сегодня, 12 октября, его должны отправить в Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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В проекте предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2 об административной ответственности для субъектов хозяйствования за нарушение специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Предложенный размер штрафов: от 34 до 170 тысяч гривен за первое нарушение, а в случае повторного нарушения в течение года от 340 до 680 тысяч гривен.

"Это будет касаться именно собственников субъектов хозяйствования и физических лиц предпринимателей. Думаю, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит предложения", – отметил Клименко.

Также стало известно, что МВД проводит служебную проверку по поводу деятельности правоохранителей, отказавшихся проверять столичное заведение Boho, которое работает в комендантский час.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ресторан и караоке-бар Boho Club, несмотря на комендантский час, продолжает работать с ночи до самого утра. Некоторых посетителей заведения даже не пугает присутствие рядом сотрудников полиции.

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