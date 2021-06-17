В Киеве дерево рухнуло прямо на припаркованное авто. Фото с места ЧП

В Святошинском районе Киева в четверг, 17 июня, на припаркованную машину упало дерево. Инцидент произошел во дворе дома, расположенного на улице Гната Юры, 7.

Как сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, механические повреждения получил автомобиль Volkswagen Transporter.

"Недобрым оказалось утро для водителя Volkswagen – на его припаркованную машину упало дерево", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото, можно увидеть, что в результате происшествия были повреждены крыша транспортного средства, а также были разбиты боковые стекла. Сам автомобиль находился прямо возле места падения части ствола.

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Не известно разрешена ли парковка в этом месте и пострадали ли люди. Кто будет компенсировать ущерб владельцу Volkswagen неизвестно.

Напомним, 8 мая сильный ветер в столице повалил много деревьев, были повреждены заборы и припаркованные автомобили, а на некоторых улицах перекрывали движение.

В начале июля Печерском районе Киева из-за сильного порыва ветра во дворе многоэтажного дома упало дерево. В результате происшествия были повреждены несколько автомобилей и оборвало провода линии электропередач.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на следующей неделе, начиная с 22 июня, воздух днем будет прогреваться до +30. При этом осадков на следующей неделе не ожидается.