В Киеве ураганный ветер повалил дерево на авто и оборвал провода. Фото, видео

В Печерском районе Киева из-за сильного порыва ветра во дворе многоэтажного дома упало дерево. В результате происшествия были повреждены несколько автомобилей и оборвало провода линии электропередач.

Как сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, ЧП произошло на бульваре Дружбы Народов, 28 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На место были вызваны коммунальные службы. О пострадавших не сообщалось.

Отметим, сильные порывы ветра наблюдаются в разных районах столицы.

Видео дня

Напомним, синоптики предупредили, что погода в Украине во второй день лета, 2 июня, будет прохладная, дождливая и ветреная. В некоторых регионах на среду объявили даже штормовое предупреждение.

Днем в Украине температура воздуха прогреется до +14... +19 градусов. Так, в западных и северных областях будет прохладнее – столбики термометров покажут примерно +16. В центре немного теплее – до +18, а в восточных и южных регионах +19.

В Киеве 2 июня днем синоптики не прогнозируют осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура +16... +18.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 2 июня, в Украинских Карпатах все еще лежит снег. На Черногорском хребте была зафиксирована минусовая температура.