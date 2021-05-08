В Киеве ветер сломал деревья и повалил заборы. Фото непогоды

В субботу, 8 мая, в Киеве разыгралась непогода – сильный ветер в столице повалил много деревьев, повреждены заборы и припаркованные автомобили, на некоторых улицах перекрыто движение.

Порывы ветра достигали 20 м/с. В частности, как сообщает Патрульная полиция Киева, в результате непогоды на улице Нежинской упало дерево, что усложнило движение транспорта. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также дерево упало и на улице Боткина, 3. Движение пришлось перекрыть. А в ЖК "Чайка" из-за сильного ветра забор упал на припаркованные автомобили. Соответствующее видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГосЧС, ночью в Киевской области ожидаются грозы. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. А днем 9 мая на Левобережье порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Кроме того, ночью 9 мая в большинстве западных областей передают сильные заморозки в воздухе – 0-3 градуса. Спасатели предупредили об оранжевом уровне опасности – II уровень.

Накануне Украинский гидрометцентр предупреждал об ухудшении погоды в Киеве. Потепление начнется в понедельник, 11 мая. Днем температура повысится до 21 градуса, а дожди прекратятся.

30 апреля в Киеве также был ураганный ветер, грозы и град. Ливни с грозами начались около 17:00, но шли местами, в отдельных районах наблюдался град. Многие пассажиры общественного транспорта были вынуждены ждать, пока прекратится непогода.

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