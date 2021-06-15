В Киев ворвется 30-градусная жара, синоптики назвали дату

В Киеве на следующей неделе, начиная с 22 июня, воздух днем будет прогреваться до +30. При этом осадков на следующей неделе не ожидается.

Как сообщил портал Sinoptik, ночью температура в среднем составит +20… +21.

При этом, согласно прогнозу, на следующей неделе будет облачно, а максимально воздух прогреется в среду, 23 июня – до +31.

Отметим, что в течение ближайшей недели погода в Украине вряд ли порадует. До пятницы, 18 июня, в стране будут идти дожди, иногда с грозами и даже градом. Ситуация изменится только ближе к "длинным" выходным и Троице – к тому времени циклон покинет территорию Украины и вернется солнечная погода.

Видео дня

Напомним, в Украинских Карпатах утром 14 июня в Черногорском горном поисково-спасательном посту сообщили, что утром понедельника на горе Поп Иван Черногорский было облачно, шел снег, а порывы ветра юго-западного направления достигали 11-12 м/с. В то же время температура воздуха опустилась до 0°С.

По данным Укргидрометцентра, 15 июня ночью в Карпатах, днем в южной части возможны значительные дожди. Также во вторник, кроме западных и северных областей, грозы, местами с градом и шквалами 15-20 м/с.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве до конца июня установится теплая, но дождливая погода. В среднем, температура воздуха в столице составит 24 градуса тепла.