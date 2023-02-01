В Киеве бойцы ГСЧС во время тушения пожара спасли женщину

В Святошинском районе Киева во вторник, 31 января, бойцы ГСЧС во время пожара спасли женщину. Огонь возник в квартире многоэтажного дома на бульвару Кольцова.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате пожара сгорела мебель, бытовая техника и личные вещи.

По словам спасателей, информация о пожаре на бульваре Кольцова, 15-А, в них поступила 31 января в 16:10.

"По прибытию, бойцы ГСЧС установили, что возгорание возникло в комнате одной из квартир на 5 этаже 9-этажного жилого дома, на площади 7 квадратных метров. В 16:36 возгорание было локализовано и в 16:42 – ликвидировано", – рассказали в пресс-службе.

Во время тушения огня в квартире была обнаружена женщина, которую спасатели немедленно передали медикам, с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Помощь киевлянка получила на месте и от госпитализации отказалась. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Святошинском районе Киева в субботу, 28 января, во время тушения пожара в многоэтажном доме спасатели обнаружили тело мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в понедельник, 30 января, возник пожар в частном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину, у которого предварительно диагностировали отравление угарным газом и ожоги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!