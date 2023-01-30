В Киеве мужчина едва не сгорел во время пожара в частном доме. Фото

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 30 января, возник пожар в частном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину, у которого, предварительно, диагностировали отравление угарным газом и ожоги.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе и столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия чуть не произошла в переулке Свалявском (бывший Серпуховский).

По словам спасателей, сообщение о пожаре в Голосеевском районе столицы в них поступило 30 января в 7:54.

"По прибытии, бойцы установили, что пожар произошел в 1-этажном кирпичном частном доме. Во время тушения огня был спасен мужчина и передан специалистам медицинской помощи. Пострадавший, 1975 года рождения, предварительно, с ожогами и отравлением угарным газом был госпитализирован в больницу. Также из дома был вынесен 1 кислородный баллон, чем спасатели предупредили возможный взрыв", – рассказали в ГСЧС.

В 8:24 возгорание было локализовано на площади 70 квадратных метров и в 8:42 – ликвидировано. Причину пожара установят правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в субботу, 28 января, возник пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!