Под Киевом во время пожара, спасая собак, пострадала женщина. Подробности и фото

В селе Михайловка-Рубежовка в Киевской области произошел пожар в частном доме. В результате чрезвычайного происшествия пострадала женщина, спасавшая собак, проживавших вместе с ней.

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Причину возникновения возгорания установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины.

По словам спасателей, 15 октября в 8:48 им поступило сообщение о пожаре в селе Михайловка-Рубежовка на улице Петра Могилы.

"По прибытии на место происшествия спасателями установлено, что произошло возгорание перекрытия в двухэтажном жилом доме. В результате пожара пострадала женщина 1977 года рождения. Возгорание ликвидировано в 09:19. На месте работало 8 человек личного состава и две единицы техники", – уточнили в ГСЧС.

Добавим, женщина пострадала, спасая собачек, которые приживали в доме вместе с ней.

Напомним, в Ирпене Киевской области произошел пожар в гараже. Во время разведки бойцы ГСЧС спасли мужчину, который едва не погиб, самостоятельно пытаясь потушить две машины и металлическое сооружение.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Романков Киевской области произошел масштабный пожар на территории ресторана. Спасатели тушили огонь на площади в 2 тысячи квадратных метров.

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